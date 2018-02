Emergenza freddo: scuole chiuse a Salerno anche mercoledì

E' giunta in serata, la nota del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, in merito alla sospensione delle attività didattiche disposta anche per domani, mercoledì 28 febbraio, presso le scuole di ogni ordine e grado della città.

La nota del sindaco

"Tenuto conto dei recentissimi aggiornamenti diramati dalla Protezione Civile che confermano fino a giovedì sera il persistere, con variabilità anche consistente, del quadro meteorologico attuale, invitando altresì i Sindaci ad assumere ogni misura precauzionale e di prevenzione idonea a scongiurare possibili disagi e/o danni per la popolazione, ho disposto anche per la giornata di domani, mercoledì 28 febbraio, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale", ha scritto il primo cittadino.

Il monitoraggio

Intanto, il Comune di Salerno segue costantemente l’evoluzione della situazione meteo al fine di assicurare ogni attività ed intervento utile a prevenire ed a mitigare i disagi conseguenti da questa eccezionale ondata di maltempo, con particolare riguardo per il regolare funzionamento delle utenze, il servizio di raccolta rifiuti, l’assistenza ai senza fissa dimora, i collegamenti stradali.