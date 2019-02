Vento e gelo, scuole e cimiteri chiusi in provincia di Salerno: la mappa

Dopo la proroga dell’allerta meteo da parte della Protezione Civile, alcuni comuni della provincia di Salerno stanno deliberato la chiusura delle scuole per l’emergenza gelo. In particolare, studenti di ogni ordine e grado, resteranno a casa domani (lunedì 25 febbraio 2019) nei comuni di Nocera Superiore e Castel San Giorgio.

I casi

A Nocera Superiore, in particolare, il sindaco Giovanni Maria Cuofano ha disposto una serie di opportune verifiche sia sull’intero territorio cittadino che negli istituti scolastici. Già da stamane una task-force di monitoraggio – guidata dal sindaco, dal vice comandante della polizia locale Pasquale Attanasio e dal responsabile della protezione civile Antonio Ardolino – ha effettuato sopralluoghi sul territorio comunale con interventi di messa in sicurezza preventiva sia al cimitero comunale che in altri punti della città colpiti dalle raffiche.Anche nella giornata di domani saranno effettuati sopralluoghi in tutte le aree e gli spazi pubblici dove insistono alberature di grosso fusto e cartellonistica stradale.

Controlli simili sono stati predisposti anche dalla prima cittadina di Castel San Giorgio Paola Lanzara nelle scuole e nel cimitero, che riaprirà ai visitatori appena concluso il sopralluogo da parte dei tecnici per garantire la sicurezza ai parenti dei defunti.