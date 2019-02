Guasto alla rete idrica, scuole chiuse nei comuni: la mappa

Scuole chiuse domani (mercoledi 27 febbraio 2019) in diversi comuni della provincia di Salerno a causa di una grave perdita d’acqua verificatasi, per via di un guasto tecnico, in località Oliveto Chiuso di Giffoni Sei Casali.

I comuni

A comunicare i disagi è la società Ausino: dalle ore 5, 30 sino alle 16, sarà sospesa l'erogazione dell'acqua a Cava dè Tirreni, Angri, Sant'Egidio del Monte Albino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Mercato San Severino, Fisciano, Bracigliano, Castel San Giorgio, Pagani, Corbara, Pellezzano, Baronissi, San Mango Piemonte e Tramonti.