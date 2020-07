La scuola al tempo del Covid: distanza e adeguamento antisismico a Baronissi

Il Comune lavora all'ottimizzazione degli spazi di tutte le scuole di competenza comunale per l'emergenza covid-19, come dettato dalle Linee guida ministeriali e dalle direttive del Comitato Tecnico Scentifico Nazionale, per consentire un sicuro rientro in classe di tutti gli studenti