"Io cittadino modello": parte il progetto di educazione alla legalità nelle scuole di Salerno

Parte il progetto di educazione alla cittadinanza e alla legalità “Io cittadino modello” destinato alle scuole di Salerno. La presentazione ci sarà domani mattina, alle 10, presso il Salone del Gonfalone a Palazzo di Città. Ad illustrarlo sarà l’assessore alla pubblica istruzione Eva Avossa.

I dettagli

Lo scopo è quello di affrontare temi quali il risparmio idrico, il rispetto dell'ambiente e delle regole del vivere civile e, in particolare, di farlo nella fase educativa e formativa dei futuri cittadini. Il progetto si svolgerà nell'anno accademico in corso e coinvolgerà le scuole primarie e secondarie in una gara creativa su questi temi. Le scuole aderenti avranno la possibilità di lavorare nei mesi successivi e di presentare il proprio lavoro nell'evento finale che si terrà nel mese di maggio. Sebbene tutte le classi partecipanti verranno decretate "vincitrici", saranno stabiliti dei particolari incentivi per chi avrà prodotto il risultato più "efficace" ai fini della diffusione del messaggio.