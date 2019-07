Sea Shepherd all’Eco Bistrot di Salerno per una cena benefit

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Continua il tour di Sea Shepherd in provincia di Salerno. Dopo Capaccio Paestum i volontari della più grande organizzazione che da sempre si batte per la difesa dei mari e dei suoi meravigliosi abitanti il prossimo 6 luglio saranno nella città capoluogo. Ad ospitare volontari e sostenitori l'Eco Bistrot di Salerno, in via Lungomare Colombo, per una cena benefit a buffet. Il costo della cena è di 16 euro di cui 3 euro saranno devoluti a Sea Shepherd a sostegno delle sue campagne. I volontari di Sea Shepherd presenzieranno con Info Point, mostra fotografica, rappresentativa delle attività di Sea Shepherd a salvaguardia degli Oceani e dei loro abitanti, e saranno a disposizione per rispondere alle domande e condividere le ultime notizie sulle campagne a difesa degli Oceani.

E' gradita la prenotazione al numero 0897013688 oppure sulla pagina facebook

https://www.facebook.com/EcoBistrotSalerno/

'Per seguire e sostenere le attività di SeaShepherd visitate seashepherd.it