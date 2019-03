Mappami Salerno: il censimento delle opere militari della Seconda Guerra Mondiale

L'associazione Avalanche 1943 ed il museo MOA di Eboli hanno presentato il pogetto Mappami Salerno. Il progetto intende censire, per la prima volta dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, tutte le opere di natura militare realizzate nel territorio salernitano durante l'ultima guerra.

La ricerca

La ricerca darà agli storici la possibilità di ricostruire un quadro più completo della situazione difensiva del Golfo di Salerno e delle aree interne della provincia, durante il periodo interessato dall'operazione Avalanche del settembre del 1943. Un ulteriore obbiettivo di questa mappatura sarà anche quello di recuperare tutti i siti in condizione di degrado, per inserirli in un circuito turistico militare. Pasquale Capozzolo, presidente dell'associazione Avalanche 1943, spiega: "Saranno censite tutte le opere di natura militare edificate dai vari eserciti che hanno attraversato il territorio salernitano durante il secondo conflitto mondiale, quali bunker, ricoveri antiaerei, trincee, postazioni di artiglieria, aeroporti, capisaldi, eccetera. Verranno inoltre inseriti nella mappatura anche le opere che sono state rimosse in modo parziale o totale, di queste ultime vedranno tenute in considerazione quelle di cui si ha testimonianza documentata. Tutti possono partecipare alla ricerca segnalando le varie opere ai soci di Avalanche 1943 o al museo MOA di Eboli. Al momento sono state individuate circa una quarantina di strutture militari, tra: bunker, ricoveri, postazioni di artiglieria e trincee. I risultati del progetto - ha concluso - verranno resi noti periodicamente sui vari social".