Secondo meeting “Qua la zampa” - Eboli protagonista della cinofilia per un giorno

SECONDO MEETING “QUA LA ZAMPA”

Una fantastica manifestazione dedicata interamente ai nostri amici a quattro zampe!

Domenica 19 Maggio 2019, dalle 10:30 alle 19:30 (con pausa pranzo dalle ore 12:30 alle 14:30), si svolgerà il “Secondo Meeting QUA LA ZAMPA” presso la sede del Centro Cinofilo “QUA LA ZAMPA A.S.D.” sito in Santa Cecilia di Eboli (SA), alla Via della Piana 55.

Sarà una giornata molto carina. Ecco cosa vi aspetta:

• CONSIGLI di esperti addestratori per migliorare la relazione uomo-cane attraverso tecniche specifiche volte a educare, istruire e correggere problemi comportamentali dei nostri amici a quattro zampe;

• LEZIONI gratuite con i cani e i loro proprietari per mostrare praticamente come superare le difficoltà che rendono difficile la convivenza (iperattività, territorialità, aggressività, il tirare a guinzaglio, il ringhiare, l’abbaiare in continuazione, etc..);

• IL MEDICO RISPONDE: consulenza veterinaria per rispondere a tanti dubbi;

• Piccoli gadget in omaggio a tutti i partecipanti offerti da Farm Italy ed estrazione premi;

• Area ristoro per i proprietari e area sgambamento per i cani;

• Dopo le ore 16:00: DIMOSTRAZIONI di obedience e prove di lavoro;

• E poi, alle ore 18:00, il gran finale: SIMULAZIONI di operazioni svolte dal gruppo cinofilo della Guardia di Finanza di Salerno impegnate nella ricerca della droga e durante le perquisizioni. Splendidi cani ci mostreranno praticamente come viene rinvenuta la droga nascosta nelle valigie in aereoporto e quella nascosta nelle macchine!!!



INGRESSO LIBERO

Un tripudio della cinofilia, un’occasione unica per trascorrere una meravigliosa giornata con i nostri pelosoni. Vi aspettiamo!!!



PER INFO: 333.2368059 (Mauro Piegari) – 334.9263137 (Biagio Maffia)