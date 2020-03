Covid-19, da domani 2 operatori nei segretariati sociali del Comune di Salerno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno comunica che a partire da domani, venerdì 27 marzo, presso ciascuna sede dei segretariati sociali comunali saranno presenti due operatori.

Gli utenti potranno contattare telefonicamente le strutture per ogni comunicazione e per eventuali appuntamenti da concordare, nel rispetto delle norme nazionali, regionali e comunali per il contenimento del contagio da COVID-19.

CONTATTI



Direzione Politiche Sociali (via La Carnale - Tel: 089666112)

Segreteriati sociali nn. 1 e 2 (via Paolo de Granita) - Tel: 089666648

Segretariato sociale n. 3 (via Onorato da Craco) - Tel: 089662921

Segretariati sociali nn. 4 e 5 (c/o Centro Sociale via Cantarella) - Tel: 089665501