Sei mesi all'ombra, un libro che da Vallo vola all'Aquila!

Un lungo viaggio fatto di passione, di letture, di gente. Un libro che non conosce dimensione, non conosce storia, non conosce limiti. Inizia da Vallo della Lucania, in un recente passato. Il 20 ottobre la prima presentazione al Merditerranean Factory, dinanzi ad una corposa cornice di pubblico.



Una seconda presentazione a Massa, nella frazione Vallese, per poi approdare nelle scuole, nel Liceo Scientifico L. Da Vinci di Vallo della Lucania. Una presentazione emozionante dove i ragazzi, perchè cosi ama definirli l'autore (prima di essere alunni) hanno partecipato attivamente analizzando, nel significato del libro, il tema della felicità.



Un libro fatto di gente, che cammina sulle gambe delle persone, che non ha bisogno di sponsor o condivisione pubblicitaria. Si nutre di gente, di anime. Si nutre di ragazzi, di bellezza, di creatività. Arriva all'Aquila e chissà se non sarà solo una nuova partenza, un punto di inizio per arrivare ovunque perchè, come ama definirlo Alessio, "questo libro parla di una storia, non necessariamente la mia. Racconto di solitudine per stare accanto a chi ha bisogno".



L'Aquila aspetta e questo libro troverà nuove parole per essere nutrito, per camminare sulle gambe di chi, oggi, ha bisogno e voglia di condividere una storia felice, non quella di un film bensì di vita vissuta.

Gallery