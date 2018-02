Artisti ed architetti presentano “Il Paesaggio e l’Immaginario”

Doppio battesimo per un’originale sodalizio e per il primo step di lavoro dello stesso. Domani, venerdì 23 febbraio, alle 10.30 presso la Enzo Bianco Home Gallery di via Mercanti 61, verrà presentato A&A, il collettivo di artisti e architetti riuniti intorno ai temi della città, per discutere, progettare, ideare e trasformare in materia le idee. Parallelamente verrà presentato il primo prodotto del collettivo di lavoro che nasce da un idea di OpificioCrea in collaborazione con la Enzo Bianco Home Gallery.

I dettagli

Si tratta di “L’arte e l’immaginario”, la mostra di sei progetti city specific per la città di Salerno. Ogni progetto è stato realizzato in tandem da un artista e da un architetto e la collettiva, con progetti, modelli e rendering in 3D, sarà esposta a partire da sabato 24 febbraio (inaugurazione alle 19) negli spazi dell’Arco Catalano di via Mercanti.