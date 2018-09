Selfie alla stazione, ignorando il treno che arriva: allarme a Nocera Inferiore

Selfie scattati alla stazione, all'arrivo del treno: ragazzini disattenti, ieri, intorno alle 12.15, al passaggio a livello di via Pucci hanno attirato l'attenzione di una madre sul gruppo social “Sei di Nocera Inferiore se ricordi…”. La signora I.Z. ha raccontato quanto ha osservato mentre era in attesa che passasse il convoglio e si alzassero le sbarre. "Scrivo questo messaggio – ha detto la donna – nella speranza che in questo gruppo siano presenti i genitori di quei ragazzini, poco più che tredicenni, che nonostante le sbarre del passaggio a livello pedonale di via Gelsi fossero abbassate, hanno attraversato con il treno che stava a circa 150 metri da loro, il tutto mentre gli altri compagni da dietro le sbarre riprendevano la scena col cellulare".

Si sarebbe trattato, dunque, di una sfida pericolosa, a rischio emulazione, tra adolescenti che, come già accaduto in altri posti, rischierebbero di barattare la loro vita con una foto o un video.