Semina il panico tra i passanti e ferisce due agenti: fermato straniero

Tensione, ieri sera, in pieno centro a Nocera Inferiore, dove un senegalese ha seminato il panico tra i passanti.

Il fatto

L’extracomunitario, visibilmente ubriaco, dopo aver infastidito alcune donne, ha aggredito due agenti della Polizia Locale ferendoli in modo lieve. Fortunatamente è stato bloccato ed indentificato. Sul posto è giunta anche un’ambulanza del 118 che lo ha condotto in ospedale. Non sarebbe la prima volta che l’uomo viene sorpreso a compiere gesti simili.