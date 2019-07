Seminario Agrocepi a Salerno: "Le nostre attività a supporto dell'agroalimentare italiano"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si terrà il prossimo 19 luglio, presso l’Hotel Mediterranea di via Generale Clark a Salerno, l’evento promosso dalla Federazione Nazionale dell’Agroalimentare Agrocepi, dal titolo “Le nostre attività a supporto dell'agroalimentare italiano innovativo e conveniente”. Agrocepi nasce nel 2017, come diramazione importante della Confederazione Europea delle Piccole Imprese dedicata al mondo dell’agroalimentare, e fin dalla sua fondazione, l’idea è stata quella di riuscire a mettere insieme gli interessi di tutta la filiera, partendo dalla terra, finendo con la distribuzione, passando per l’industria di trasformazione. Per propria filosofia, Agrocepi promuove, rappresenta, assiste, tutela, stimola e coordina gli associati, per favorirne il consolidamento e lo sviluppo in moderne ed efficienti imprese e filiere. Con questa giornata di informazione, supportata da Enel Energia S.P.A., Agrocepi vuole informare i propri associati sui passi da gigante conseguiti nel primi due anni dalla fondazione. Punto centrale sarà l’ufficializzazione dell’accordo privato di esclusiva che Agrocepi ha siglato lo scorso 22 marzo, con l’azienda Voice and Services, partner ufficiale Enel, per la vendita e l’assistenza in campo energetico su tutto il territorio nazionale, i cui termini saranno presentati dalla dott.ssa Valentina Monda, amministratore di Voices and Service. Molte le presenze illustri: rappresentati della Federazione Cepi e delle istituzioni. Dopo i saluti del Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, di Luciana Mandarino, presidente Agrocepi Salerno e di Claudio Pisapia, direttore Assocepi, si procederà alla relazione introduttiva a cura di Corrado Martinangelo, presidente nazionale di Agrocepi. Presiederà l’evento Alfonso Ciervo, coordinatore Agrocepi Campania ed interverranno rappresentati delle istituzione tra cui l’On. Franco Picarone, presidente della Commissione di Bilancio della Regione Campania e l’On. Valentino Grant, oggi alla Commissione delle Politiche Comunitarie alla Camera dei Deputati. Chiuderà l’incontro Rolando Marciano, presidente nazionale della Federazione. A due anni dalla sua fondazione, Agrocepi è pronta ad incontrare i suoi associati e le istituzioni, per discutere delle attività svolte a tutela dell’agroalimentare, delle industrie e delle filiere italiane.