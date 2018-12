Disturbava salernitani e turisti alla scoperta delle Luci, espulso senegalese

È stato espulso dal territorio nazionale, il senegalese 21enne che, nella serata di domenica, ha arrecato disturbo tra i cittadini a passeggio sul Corso Vittorio Emanuele, particolarmente affollato per l’evento “Luci d’Artista”. Gli agenti della Polizia di Stato, a seguito della richiesta di aiuto al numero d’emergenza 112 da parte dei commercianti della zona, sono intervenuti domenica sera per riportare la calma in strada, dopo che un giovane extracomunitario, W.P.M., queste le sue iniziali, irregolare sul territorio nazionale, aveva creato molestie in strada ai passanti e ad alcuni commercianti del Corso.

L'espulsione

L’uomo è stato accompagnato in Questura dove, in seguito agli accertamenti dell’Ufficio Immigrazione, è risultato inottemperante ad un recente Ordine del Questore di Salerno a lasciare il territorio nazionale. Pertanto, a suo carico è stato emanato un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale ed è stato immediatamente accompagnato presso uno dei centri di permanenza per il rimpatrio. Il ragazzo già in precedenti occasioni si era reso responsabile di altri episodi di molestie a passanti ed esercenti commerciali nell’area del centro cittadino.