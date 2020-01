Scatta il senso unico al sottopasso di via Mobilio/via Torrione: la novità

Novità per gli automobilisti, a Salerno. Al via, da mercoledì 22 gennaio, il senso unico di marcia con direzione monte-mare, nei pressi del sottopasso via Settimio Mobilio/via Torrione.

Il provvedimento

Ai veicoli che percorrono la via Mobilio, giunti all'intersezione con via Torrione, è fatto obbligo di dare la precedenza e quindi svoltare destra.