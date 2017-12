"Sentenze pilotate" al tribunale di Salerno: indagato Michele Oricchio

Colpo di scena nelle indagini che hanno portato all’arresto del giudice Mario Pagano, accusato di essersi attivato a favore di alcuni imprenditori a lui vicini quando era in servizio presso il tribunale di Salerno.

L'inchiesta

Il procuratore regionale della Corte dei Conti Michele Oricchio - riporta Cronache della Campania - è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli con l’accusa di concorso in abuso di ufficio. Quest’ultimo, quando lavorava presso il tribunale civile di Salerno, si sarebbe adoperato in assenza di Pagano per l’assegnazione delle cause a giudici amici, o allo stesso Pagano, quando entrambi erano in servizio presso lo stesso ufficio giudiziario. Ad incastrarli vi sarebbero agli atti email e messaggi finiti sotto la lente d’ingrandimento della Procura.