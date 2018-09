Cade in una scarpata: ferito 49enne in Costiera Amalfitana

Paura, oggi, lungo il “Sentiero degli Dei”, in Costiera Amalfitana, dove un 49enne è precipitata in una scarpata per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

L’uomo stava lavorando in un terreno agricolo quando, improvvisamente, ha perso l’equilibrio precipitando nel vuoto. Nel violento impatto ha riportato un trauma cranico e diverse escoriazioni. Per questo è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Ma, per fortuna, non è in pericolo di vita.