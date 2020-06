Si perdono sul Sentiero degli Dei: madre e figlia salvate dal Soccorso Alpino

Nel primo pomeriggio di oggi, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (Cnsas) è stato allertato per due dispersi sul Sentiero degli Dei. Si trattava di due donne, madre e figlia, partite per una escursione da Nocelle con destinazione Praiano. Lungo il percorso si sono, invece, ritrovate in località Grotte Santa Barbara su un sentiero secondario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’intervento

La madre era sfinita e non avevano cognizione di quale fosse la strada giusta. Per questo hanno allertato il 118 che ha girato la richiesta al Cnsas. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico si sono subito diretti in zona, hanno contattato anche una guida locale che ha raggiunto e tranquillizzato le due donne fino all’arrivo della squadra tecnica e medicalizzata del Cnsas che, constatate le buone condizioni delle due donne, le ha accompagnate a valle.