"Non hanno accolto un senzatetto, ma i posti ci sono?": i dubbi di Braca sul dormitorio di piazza San Francesco

Preoccupazioni e dubbi, da parte di Rossano Braca, presidente di Venite Libenter, circa l'assistenza riservata alle persone senza fissa dimora. Secondo quanto denunciato dall'associazione, infatti, ad un senzatetto sarebbe stato negato un posto letto nel dormitorio di piazza San Francesco, nonostante la struttura, a detta di diverse persone, avesse ancora dei letti disponibili. Il fatto ovviamente è tutto da verificare, ma Rossano Braca vuole vederci chiaro e chiede agli enti preposti di verificare l'accaduto, nonchè l'effettiva accoglienza ai senzatetto da parte del dormitorio.

Avevamo avuto rassicurazioni che c'erano posti a sufficienza per i senza fissa dimora. L'assessorato ha fatto la sua parte stanziando dei fondi perché nella struttura di Piazza San Francesco venissero ospitate fino a 40 persone. Ma qualcuno è mai andato a controllare effettivamente quante persone ci siano? Pochi minuti fa hanno risposto a un senza dimora che chiedeva un posto per dormire che non c'è disponibilità eppure alcuni ospiti parlano di una struttura mezza vuota. Qual è la verità?