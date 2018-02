Rischia l'assideramento: salvato dai senzatetto a Salerno, il racconto

"Stanotte gli ospiti del nostro centro hanno salvato un loro coetaneo da sicuro assideramento. Lo hanno accudito, rassicurato, lavato, nutrito. Ci era arrivata una segnalazione da un concittadino dicendo che si aggirava muto e in stato confusionale, mani e piedi congelati. Con le loro cure ha ripreso a parlare. Sono gli ospiti la parte migliore di questo progetto". Questo il commuovente post di Rossano Braca dell'associazione Venite Libenter, impegnata nel servizio di accoglienza dei senzatetto nella struttura di via Dei Carrari, in occasione dell'ondata di gelo ed in collaborazione con il sindaco Vincenzo Napoli, di concerto con l'Assessore alle Politiche Sociali Nino Savastano. L'episodio di ieri, raccontato attraverso i social network da Braca, dunque, ha testimoniato la grande umanità di chi, pur trovandosi nel bisogno, non rinuncia ad aiutare il prossimo. Pioggia di like su Facebook.

Gli altri punti di accoglienza

DORMITORIO GESU’ MISERICORDIOSO, Caritas Diocesana, Salerno centro storico (Tel. 089226000)

DORMITORIO MISSIONARI SAVERIANI, Rione Petrosino

CENTRO DON TONINO BELLO, Piazza San Francesco n.1

I servizi attivi

Servizi Mensa e di Ristorazione sociale

Mensa San Francesco, Via Giovanni D’Avossa n. 4 (aperta a pranzo da lunedì a sabato ore 12.30)

Casa Nazareth, Via Raffaele Guariglia n. 7 (aperta a pranzo da lunedì a sabato ore 12.30)

Ristorante Sociale Elpis, Via Fresa n. 1 (aperta a pranzo da lunedì a sabato ore 12.30 e la domenica)

San Demetrio, Via Dalmazia n. 12 (attiva a cena la domenica ore 18.30) Servizio docce

L’Abbraccio, Via Fresa n. 1 (dal lunedì al venerdì ore 11)

Servizio raccolta e distribuzione abiti

Banca degli Abiti, Viale Gramsci n. 33 (mercoledì ore 15.30)

Servizi di Unità di strada

Le Unità di Starda sono attive tutte le sere, dalle 20 alle 22, ad opera di varie realtà non profit e del volontariato civile.