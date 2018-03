Sequestrata una cassaforte con 340mila euro: carabinieri in azione

Carabinieri di Sala Consilina in azione, a Castelluccio Inferiore, in provincia di Potenza. Insieme ai militari della locale Stazione, infatti, i carabinieri del salernitano hanno sequestrato, presso l’abitazione di un 59enne, una cassaforte, sradicata da un muro, contenente la somma contante di 340.000 euro.

Indagini in corso, dunque, per far luce sulla provenienza del denaro.