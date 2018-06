Blitz del Noe a Praiano: sequestrate le lavanderie di due hotel

Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Salerno in azione, a Praiano: sono state sequestrate le lavatrici e il locale per una lavanderia in due note strutture ricettive del posto.

i controlli

Nell'ambito dei controlli disposti dalla Procura della Repubblica di Salerno, i militari hanno ispezionato le due strutture ricettive, accertando che i responsabili eseguivano le attività di lavanderie senza autorizzazione allo scarico, sversando le acque reflue industriali prodotte, direttamente nella fognatura comunale.

Il sequestro

Denunciati, dunque, i responsabili e, su richiesta concorde della Procura della Repubblica, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno ha emesso due decreti di sequestro preventivo distinti per le due strutture alberghiere.