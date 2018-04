Blitz a Teggiano, i finanzieri sequestrano due apparecchi da intrattenimento

Fiamme gialle in azione a Teggiano, per individuare violazioni nella gestione degli apparecchi da gioco. Nella giornata di ieri i Finanzieri di Sala Consilina, insieme al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Salerno, hanno individuato due apparecchi da intrattenimento non collegati alla rete statale di raccolta del gioco.

Gli apparecchi

Gli apparecchi erano installati presso un bar nel Comune di Teggiano. Immediato, il sequestro delle apparecchiature e del denaro contenuto. Per il titolare del bar, dunque, scatteranno le sanzioni.