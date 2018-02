Denutriti e abbandonati: sequestrati 51 gatti Norvegesi, nei guai l'allevatore

Sono stati sequestrati 51 "Gatti delle foreste norvegesi" ad un allevatore iscritto all'Anfi di Nocera Inferiore. I carabinieri della Forestale di Cava, insieme al nucleo Cites di Salerno ed ai medici veterinari dell'Asl, hanno trovato gli esemplari in una struttura privata in stato di abbandono, usata come palestra in passato dallo stesso allevatore.

La scoperta

Un odore nauseabondo di escrementi nella struttura che ospitava i gatti denutriti e con dermatiti e riniti, esposti alle intemperie invernali e, d'estate, al caldo torrido. Diversi, gli animali non marcati, nonostante la normativa vigente. I mici, dunque, sono stati affidati all'Anfi di Napoli, salvo due che avevano partorito da 15 giorni, con 8 cuccioli, che sono stati consegnati ai veterinari intervenuti nel blitz.