Rifiuti speciali ed altro materiale: sigilli all'ex cinema Garofalo di Battipaglia

Sigilli, a Battipaglia, presso l'ex cinema Garofalo. I finanzieri del Gruppo di Eboli hanno sequestrato l’edificio della famiglia Barlotti, a seguito di alcune segnalazioni. Nell’ex cineteatro, le fiamme gialle hanno ritrovato cumuli di rifiuti, anche speciali, e resti edili.

La denuncia

Denunciati, dunque, i proprietari, per irregolarità sulle norme ambientali. Il vecchio cinema era stato trasformato in una vera e propria discarica. Ai proprietari tocca ora ripristinare lo stato dei luoghi. Accertamenti in corso, per far luce sul caso.