Controlli serrati al Porto di San Marco di Castellabate, sequestrati attrezzi da pesca non a norma

Importante operazione, quella che si è conclusa ieri nel Porto di San Marco di Castellabate che ha visto coinvolti per mesi il Nucleo di Polizia Giudiziaria di Agropoli, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania e dal Comandante Giulio Cimmino.

L'operazione

Più di 20 uomini in divisa e in borghese, insieme a 5 mezzi terrestri e una motovedetta della Guardia Costiera, dunque, hanno contrastato attracchi di unità navali da diporto incontrollati e senza autorizzazioni.

Il sequestro

Serrati, in particolare, i controlli su tutta la filiera del pesce, per la tutela della salute e l’incolumità pubblica, grazie anche all’intervento dei veterinari dell’Asl di Salerno. Durante l'operazione, sono emerse numerose unità a strascico e sono stati sequestrati, dunque, attrezzi da pesca non consentiti e non a norma. Il monitoraggio continua.