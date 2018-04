Capaccio, sversamenti illeciti di reflui zootecnici: sequestri e denunce

Sono stati scoperti alcuni sversamenti di reflui zootecnici, dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Foce Sele, nell’ambito di servizi di controllo del territorio per la tutela del patrimonio ambientale. In particolare, in località “Chiorbo” del comune di Capaccio, è stato accertato che i liquami provenivano da un allevamento bufalino del posto. I militari hanno proceduto al sequestro di un’area aziendale di circa 1500 mq utilizzata come deposito incontrollato dei liquami prodotti dall’allevamento ed hanno posto sotto sequestro anche un tratto di canale agricolo di scolo delle acque per una lunghezza di circa 100 mt che scorre in adiacenza all’area utilizzata per deposito. La vicinanza dei rifiuti abbandonati al corso d’acqua pone infatti a rischio di inquinamento le acque superficiali.

Il fatto analogo

I Carabinieri forestali di Foce Sele, Agropoli e Sicignano hanno fatto emergere violazioni analoghe nel comune di Eboli, in località Santa Cecilia dove. in prossimità del fiume Sele . è stato scoperto un sito di abbandono di rifiuti costituiti da scarti di lavorazione di ortaggi rilasciati nel tempo ed in avanzato stato di decomposizione posizionati su un terreno posto in pendenza ed in adiacenza ad un canale consortile confluente nel fiume Sele.

L'altro sequestro

Ed ancora in località “Barizzo – Foce Sele” di Capaccio Paestum, è stata sequestrata un’area di circa 1.000 mq all’interno di un allevamento bufalino ed il limitrofo canale di scolo per circa 150 mt giacché sull‘area erano stati illecitamente smaltiti effluenti zootecnici.