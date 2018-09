Teggiano, gestione illecita degli scarichi industriali: nei guai due lavanderie

Sono entrati in azione, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Padula, nell’ambito di mirati controlli volti a prevenire e reprimere azioni a danno dell’ambiente. In particolare, nelle località “Matina” e “Prato” di Teggiano i militari hanno condotto diverse verifiche ed ispezioni per via della anomala colorazione delle acque superficiali che scorrono nei canali di raccolta confluenti poi nel fiume Lamarone.

Il sequestro

A seguito delle ispezioni, è emersa la gestione illecita degli scarichi di acque reflue industriali da parte di due lavanderie. In un caso, la lavanderia era priva di alcuna autorizzazione per l’esercizio dell’attività di lavanderia industriale e smaltiva illecitamente i reflui industriali che contengono prodotti detergenti, sversandoli direttamente sul suolo. I militari hanno quindi sequestrato il locale, 12 macchine lavatrici ed asciugatrici di tipo industriale, 3 pozzi di raccolta delle acque di lavorazione ed il terreno agricolo (circa 900 mq.) utilizzato per lo smaltimento e sono stati denunciati i responsabili.

Il secondo caso

Nel secondo caso, le acque di lavorazione venivano scaricate nella cunetta di raccolta delle acque piovane presente ai margini della strada e pertanto i militari hanno posto sotto sequestro 4 lavatrici industriali, la tubazione interrata, lunga circa 140 metri, che collega i macchinari all’impianto di depurazione e denunciato, infine, il responsabile. I controlli continuano.



