"Spiagge sicure": nuovi controlli in Cilento, sequestrati ombrelloni e attrezzature

Controlli serrati, nell'ambito dell'operazione “Spiagge Sicure” che sta interessando Ascea, Marina di Camerota e Palinuro. In particolare, nella notte appena trascorsa, sono state passate al setaccio Velia e la scogliera per circa un’ora e mezza: 70 gli ombrelloni sequestrati, 39 le sedie da mare, 8 le buste di giochi e salvagenti e materassini. Il reato in questione è occupazione abusiva di suolo pubblico.

I controlli

Blitz anche a Marina di Camerota e a Palinuro, tra il Mingardo e l’Arco Naturale: numerose, anche in questo caso, le attrezzature da mare lasciate sull’arenile e sequestrate. Le verifiche continuano.