Gestione non autorizzata di rifiuti speciali: scattano i sigilli a Roccapiemonte

E' stata scoperta un'area comunale, a Roccapiemonte, in cui venivano gestiti rifiuti illecitamente. I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Salerno, agli ordini del Maggiore Giuseppe Capoluongo, hanno apposto i sigilli di sequestro all'area che si estende per circa

1.000 mq, nell’ambito delle attività di monitoraggio e controllo sul rispetto della normativa ambientale.

I controlli

I Militari hanno ispezionato l’area comunale, sita in prossimità del centro abitato di Roccapiemonte, accertando che era stata utilizzata in modo non idoneo per lo stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi. Tali rifiuti risultavano interamente esposti agli agenti atmosferici ed accantonati alla rinfusa in adiacenza al Torrente Solofrana, affluente del fiume Sarno.

Le denunce

Al termine degli accertamenti, viste le gravi ed attuali violazioni della normativa ambientale, sono stati denunciati i due responsabili. L’attività d’indagine è coordinata dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore.