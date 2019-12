Ubriaco in possesso di armi inveisce contro i militari a Sapri, nei guai anche un anziano di Vibonati

E' finito nei guai, un imprenditore di Sapri: i carabinieri si erano recati presso la sua abitazione per un controllo ed hanno trovato il 50enne completamente ubriaco che ha iniziato a inveire contro di loro e a minacciarli. I militari, dunque, hanno provveduto a sequestrargli le 10 armi da fuoco in suo possesso, ritirandogli il porto d’armi e denunciandolo per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.

L'altra denuncia

La scorsa settimana, inoltre, i carabinieri hanno sequestrato anche 3 fucili e 200 munizioni detenuti regolarmente in casa da un 70enne di Vibonati, senza però i necessari accorgimenti dettati dalla legge in materia. Come riporta Ondanews, l'uomo era stato raggiunto presso la propria abitazione dai militari dopo aver violato un posto di blocco lungo la Strada Statale 18, nei pressi dell’ingresso di Vibonati. Arrivati in casa del 70enne, i militari hanno immediatamente notato lo stato in cui l’uomo deteneva le armi e le munizioni che gli sono state ritirate. Anche per il 70enne è subito scattata la denuncia, per violazione del posto di blocco, mancanza di copertura assicurativa e omessa custodia di armi da fuoco. Il monitoraggio continua.