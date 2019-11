Nuovi abusi edilizi a Camerota: sequestrati manufatti e piscina

Sono stati scoperti nuovi abusi edilizi, a Camerota, precisamente a Lentiscosa, in località Sant’Antonio. I carabinieri hanno accertato l’esecuzione di interventi senza il necessario nulla osta del Parco, sulle aree rientranti nella sua perimetrazione.

Il provvedimento

In particolare erano stati realizzati due manufatti adibiti a civile abitazione, un manufatto adibito a deposito e una piscina di 8,70 metri per 4,10, in area D del Parco (zona urbana o urbanizzabile) e in zona speciale di protezione (ZPS Costa ra Marina di Camerota e Policastro Bussentino). E' scattato, dunque, l'ordine di demolizione delle opere abusive, con il ripristino dello stato dei luoghi, entro 90 giorni.