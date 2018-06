Controlli nel salernitano: sequestri di droga e di merce contraffatta

Fiamme Gialle in azione nel salernitano, durante il fine settimana: gli accertamenti svolti, anche con l’ausilio di unità cinofile, hanno consentito di segnalare 10 persone ai competenti Uffici del Governo quali assuntori di sostanze stupefacenti per uso personale illecito, facendo registrare anche dei sequestri per 20 grammi complessivi di droga di vario tipo.

Un altro sequestro

Un altro sequestro, scattato per 200 cd/dvd illecitamente riprodotti, è stato effettuato su una delle arterie stradali a maggior percorrenza nei fine-settimana estivi. I controlli della Guardia di Finanza continuano.