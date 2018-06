Porto di Salerno, maxi sequestro della Guardia di Finanza: due denunciati

Maxi sequestro della Guardia di Finanza all'interno del porto di Salerno. Durante il blitz, le Fiamme Gialle hanno sequestrato manufatti, pellame, avorio, corallo e reperti archeologici nascosti all'interno di casse di legno. L'operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno. Due persone sono state denunciate.

I dettagli

Il carico viaggiava occultato all'interno di un container giunto dall’Eritrea. In dogana era stato dichiarato come contenente effetti personali dai 2 cittadini italiani (poi denunciati a piede libero) che erano rientrati dall'Africa. Tra i reperti archeologici sequestrati, ce n'è uno di particolare pregio. Si tratta di un’anfora di tradizione fenicio-punica, che risale al periodo compreso tra il V ed il III sec. A.C. E' probabile che l'anfora sia stata recuperata al termine di operazioni subacquee. Gli uomini della Guardia di Finanza sono intervenuti in collaborazione con la Dogana e con i Carabinieri Forestali di Salerno.