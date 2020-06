Blitz a Castellabate: sequestrati i gozzi, l'ira del sindaco contro i provvedimenti delle forze dell'ordine

Blitz contro la gestione abusiva dello specchio d’acqua antistante al porto “Le Gatte” di Santa Maria di Castellabate, ieri. Lo scorso anno, a luglio, la Guardia Costiera già contestò la regolarità degli ormeggi di circa 20 imbarcazioni. Ed ora, gli uomini della capitaneria sono tornati sul posto, per contestare nuovamente l’ormeggio abusivo, sequestrando alcuni gozzi.

L'amarezza

Adirati i proprietari delle imbarcazioni che, senza preavviso, hanno scoperto i provvedimenti di rimozione forzata e sanzione amministrativa effettuati per l’occupazione abusiva dello specchio acqueo per ormeggio di unità da diporto e per l'occupazione abusiva di suolo demaniale.

Duro, il commento del sindaco Costabile Spinelli in merito al blitz