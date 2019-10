Abusivismo edilizio ad Agropoli: sigilli ad un immobile

In Cilento è lotta serrata all’abusivismo edilizio. Il Comando di Polizia Municipale di Agropoli - Nucleo Tutela del Territorio ha sequestrato un immobile di circa 240 metri quadrati. La zona dov'è ubicato l'immobile è sottoposta a tutela paesaggistica ed è di particolare pregio, atteso che trovasi nei pressi della rinomata baia di Trentova.

Il blitz

L’immobile, ancora allo stato grezzo, dotato solo di strutture orizzontali e verticali in cemento armato, è stato realizzato in difformità ai titoli edilizi. In aggiunta, il committente non aveva indicato un tecnico abilitato per la direzione dei lavori né un’impresa esecutrice per l’esecuzione. Gli agenti di Polizia locale intervenuti - ovvero il capitano Sergio Cauceglia, il maresciallo Filomena Immerso e l’assistente capo Luigi Di Santi, coordinati dal comandante, maggiore Carmine Di Biasi, hanno rilevato che la sopraelevazione del piano del sottotetto, oltre ad essere difforme dal progetto, era sprovvisto della prescritta e preventiva autorizzazione sismica dell’ufficio del Genio civile di Salerno. L’intero cantiere, cmpresi il ponteggio e il materiale edile, è stato sottoposto a sequestro penale. Presenti anche funzionari dell’Ispettorato del lavoro di Salerno che adesso indagano su altre ipotesi di reato legate alla regolare condizione dei lavoratori presenti nel cantiere.

Il precedente

Il sequestro fa seguito di pochi giorni alla scoperta di un altro immobile abusivo di 300 metri quadrati a Ogliastro Cilento.