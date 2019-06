Controlli in aziende e allevamenti: sequestri ad Angri e Mercato San Severino

Sequestrato un impianto, ad Angri, operante nel settore di "lavorazione meccaniche, progettazione e realizzazione componenti ed assemblati di precisione", esteso su una superficie di 5.000 mq, per gravi violazioni in materia ambientale riferite all'assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. A tale impianto, mancavano anche le autorizzazioni allo scarico dei reflui industriali ed altre in materia di sicurezza.

Il sequestro

Apposti i sigilli anche a un'azienda agricola per l'allevamento bovino, bufalino ed ovino, di Mercato San Severino, estesa su una superficie di 8.000 mq, dove è stata effettuata una gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi, alias fanghi di fosse asettiche, miscugli e scorie di mattonelle, mattoni, mattonelle e ceramiche. Riscontrato, infine, l'abbandono sul suolo di rifiuti speciali, quali feci animali, letame e deiezioni animale. Il monitoraggio continua.