Inquinamento a Sarno, sequestrato l'impianto della società “La Doria”

Carabinieri della Forestale in azione, a Sarno: i militari hanno provveduto a sequestrare un impianto di depurazione, come disposto dal tribunale di Nocera Inferiore, presso lo stabilimento de La Doria Spa di Sarno. In particolare, i sigilli hanno interessato le vasche situate a vallo dell’impianto, non sottoposte ai trattamenti specifici di depurazione e non indicate quali aree di deposito temporanea nell'atto di autorizzazione e in cui erano illecitamente depositati rifiuti liquidi e fanghi. Sequestrato pure l'impianto di osmosi e filtrazione del sito produttivo in quando, durante il ciclo industriale, le acque da lì provenienti sono state scaricate direttamente nel Rio Foce, affluente del Sarno e ricadente, tra l'altro, nel Parco Regionale del Fiume Sarno, senza che fossero sottoposte ai trattamenti di depurazione.

Gli accertamenti

Gli accertamenti sono stati condotti dal reparto Carabinieri, in collaborazione con tecnici del Dipartimento Provinciale di Salerno dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Campania e tecnici dell’ente Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno. Il Sostituto Procuratore della Procura di Nocera Inferiore, Anna Chiara Fasano, titolare dell’indagine ed il Procuratore della Repubblica Antonio Centore hanno richiesto l’emissione del provvedimento di sequestro accolta dal GIP Giovanni Pipola del Tribunale di Nocera Inferiore.