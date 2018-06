Blitz dei carabinieri: sequestrato impianto di torrefazione nel Salernitano

I carabinieri dei Reparti Tutela Agroalimentare di Parma, Roma e Salerno hanno eseguito verifiche in numerose aziende di filiera, sequestrando 11 tonnellate fra alcool, vino, caffè, pasta, grano biologico e alimenti caseari dichiarati illegalmente come produzioni dop.

I controlli

Nelle province di Napoli e Salerno sono state sequestrate 100 kg di mozzarella e caciocavallo dop, 50 kg di prodotti congelati vari, 200kg di patate e oltre 1.200kg di caffè

verde, tutti carenti degli elementi utili per l'individuazione della provenienza. Denunciata una persona per commercio di sostanze alimentari nocive e sequestrati 2mila litri di alcool non idoneo al consumo umano. Sempre in provincia di Salerno, inoltre, è stato sequestrato impianto di torrefazione del valore di 500mila euro circa e denunciata una persona per esercizio abusivo dell’attività in assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e gestione illecita di rifiuti.