Blitz dei Nas in un'industria conserviera di Nocera: scattano sequestro e sanzioni

In azione, il 15 novembre, i militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Salerno, insieme al personale del Reparto Territoriale Carabinieri di Nocera Inferiore. E' stata eseguita, infatti, una verifica igienico-sanitaria in un’industria conserviera di Nocera Superiore.

Le verifiche

Dopo i controlli, è scattato il sequestro amministrativo di circa 15 tonnellate di prodotti conservieri, privi delle indicazioni utili sulla tracciabilità. I militari, inoltre, hanno accertato la irregolarità della posizione lavorativa di un operaio italiano, sprovvisto di copertura assicurativa e non censito presso il Centro per l’Impiego: sono state, dunque, contestate violazioni amministrative per un totale di 25mila euro.