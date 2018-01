Blitz al Mercato Ittico, scovato pesce privo di provenienza e in cattivo stato

Importante operazione da parte della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza: sono stati sequestrati, nella notte, 150 kg di pesce presso il mercato ittico di Salerno, nel corso di un blitz coordinato dalla Procura.

I controlli

In particolare, i militari della Guardia Costiera hanno sequestrato 150 kg di pesce per diverse irregolarità: mancava la tracciabilità. Inoltre è stato trovato altro pesce, circa 100 kg, in cattivo stato di conservazione e pronto per il consumo, a tutto rischio per la salute. A prender parte ai controlli, anche la Finanza per le merci in entrata ed uscita dal mercato. Sono scattati, dunque, i verbali amministrativi ed anche la denuncia per i responsabili.