Controlli serrati dal centro alla zona orientale: sequestrati monopattini e hoverboard

Stretta sui "mezzi alternativi" che si stanno diffondendo sempre più in città: come riporta Il Mattino, in 45 giorni sono stati sequestrati dagli agenti della Polizia Municipale di Salerno 30 monopattini e hoverboard e sono state elevate sanzioni fino a 7mila euro.

I controlli

In particolare, il 27 giugno è stato fermato un uomo cingalese mentre percorreva via Carmine con un monopattino elettrico. Controlli serrati, dunque, per la tutela della sicurezza, sul Lungomare Trieste, nei pressi di piazza della Concordia ma anche nella zona orientale: i monopattini elettrici sono definiti come acceleratori di andatura, non è possibile, dunque, superare i 6 km/h e non possono circolare in strada.