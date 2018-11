Fugge a bordo di un monopattino e rifiuta l'identificazione: denunciato 32enne salernitano

Ennesimo atto di inciviltà e vandalismo in città. Ieri, in piazza Vittorio Veneto, gli agenti del Reparto Motociclisti della Polizia Municipale di Salerno hanno fermato il conducente di un monopattino “elettrico” che, opponendosi energicamente all’identificazione, in un primo momento è riuscito a fuggire. A distanza di pochi metri, però, è stato bloccato, e, nonostante la sua continua opposizione fisica e verbale, è stato condotto negli uffici del Reparto Motociclisti in piazza Vittorio Veneto.

La denuncia

Solo dopo diverso tempo è stato possibile risalire alle generalità dell'uomo, un 32enne domiciliato a Salerno, che è stato denunciato per il rifiuto di declinare le generalità, minacce, resistenza, oltraggio e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Il sequestro

Inoltre, è stato sequestrato il monopattino, in attesa poi di essere sottoposto a perizia tecnica della Motorizzazione Civile per l’eventuale classificazione a ciclomotore (con conseguente contestazione dei vari verbali al CdS riscontrabili).