Tutela Agroalimentare: controlli serrati dei carabinieri, maxi sequestro nel salernitano

Controlli serrati da parte dei Reparti Carabinieri per la Tutela Agroalimentare (R.A.C.) di Torino, Parma e Salerno. Capillare, l'operazione dei militari che, in particolare, in provincia di Salerno, hanno sequestrato 70 kg di “Mozzarella di Bufala Campana D.O.P.” e formaggi vari, oltre a 54 kg di mozzarella di latte di bufala confezionata in buste trasparenti anonime (formato non previsto dal disciplinare di produzione).

Le sanzioni

Sono state sequestrate anche 1.080 uova prive di rintracciabilità e delle prescritte cautele volte a separare le linee di produzione DOP da quelle non a denominazione. Contestate, quindi, complessivamente, sanzioni per 62.000 euro