Eboli, sequestro preventivo per oltre 2 milioni di euro: il blitz della Finanza

Blitz del Gruppo della Guardia di Finanza di Eboli, su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno: è scattato il sequestro preventivo per oltre 2 milioni di euro nei confronti di tre persone accusate di frode fiscale.

Il provvedimento

Il provvedimento cautelare ha portato al sequestro di un fabbricato commerciale a Campagna, quote societarie, autoveicoli e disponibilità finanziarie per un valore complessivo che supera i 400mila euro, riconducibili a due importanti società del posto del settore tessile, entrambe amministrate dalla stessa persona. Le indagini condotte hanno permesso di individuare guadagni sottratti a tassazione per oltre 11 milioni di euro ed un’evasione di 2,1 milioni di euro.