Abusi edilizi a Casalbuono: scatta l'ordine di demolizione dell'Ente Parco

Nuovi abusi edilizi nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni: i carabinieri forestali di Cerreta Cognole hanno contestato delle opere eseguite in assenza di autorizzazione, in località Chiavico di Casalbuono.

Il provvedimento

Dai controlli dei militari, è emerso che non vi fosse alcuna autorizzazione per la tettoria adiacente ad un’abitazione con pavimentazione e tetto ad una falda, nè per la passerella, la tettoia laterale all’abitazione, l pavimentazione di 80 metri quadri. E' scattato, dunque, l'ordine di demolizione , con il ripristino dello stato dei luoghi da parte del direttore Romano Gregorio.