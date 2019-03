Vendita abusiva di pesce on-line: nei guai un commerciante, le sanzioni

Commercio abusivo di prodotti ittici on line, nel nostro territorio. La Guardia Costiera di Palinuro e la Guardia di Finanza di Sapri, nella tarda mattinata di lunedì, hanno proceduto, insieme, a sanzionare un commerciante abusivo dedito alla vendita di pesce on line. Passate al setaccio, anche le attività commerciali pubblicizzate in rete, in quanto il web è diventato una delle maggiori piazze per il mercato illecito, anche dei prodotti ittici.

Il blitz

Il trasgressore è stato fermato a seguito di un controllo su strada e, grazie all’accertamento dei dati in possesso dei militari, incrociati con le consultazioni effettuate on line, è stato possibile risalire alla pubblicità e alla vendita abusiva del prodotto ittico. Si è, quindi, proceduto al sequestro amministrativo della merce trovata, già lavorata e confezionata in vasetti (circa 10 kg), nonché all’elevazione di sanzioni amministrative, per circa 6.500 euro, per commercio ambulante non autorizzato e per la vendita di prodotto ittico privo di tracciabilità e di etichettatura.