Blitz in 25 ristoranti: sequestrati 50 chili di pesce a Salerno

Cinque quintali di prodotti ittici privi di rintracciabilità. È questo il risultato di una maxi-operazione dei carabinieri del Reparto tutela agroalimentare in tutta Italia. Un'operazione che ha coinvolto un totale di 25 ristoranti etnici su tutto il territorio nazionale.

I blitz

A Napoli sono stati sequestrati 30 chili di prodotti ittici. Maxi-sequestro anche a Roma dove sono stati sequestrati 430 chili di pesce. Anche a Salerno sono stati posti sotto sequestro 50 chili di pesce. Denunciate invece sei persone nelle province di Venezia e Torino per frode alimentare in quanto avevano servito cibi congelati spacciandoli per freschi. In totale sono state inflitte sanzioni amministrative per 15mila euro.