Maxi sequestro di pesce a Salerno: la reazione della Cgil

COMUNICATO STAMPA Maxi sequestro di pesce non tracciabile a Salerno. La Funzione Pubblica CGIL plaude al lavoro della Polizia Municipale. Servizi Pubblici fondamentali. “Il ruolo e la funzione dei lavoratori della Polizia Municipale di Salerno è strategico in un territorio complesso come quello salernitano. Un plauso al Corpo della PM salernitana per il maxi sequestro di oggi presso il Centro Agroalimentare. Lo straordinario risultato di oggi si aggiunge alla raffica di multe a seguito dei controlli compiuti dagli agenti insieme ai dipendenti della società “Salerno Pulita”, ai quali va il nostro plauso, per il lavoro di bonifica di diverse aree di bivaccamento. Questi risultati dimostrano la strategicità del servizio pubblico al servizio dei cittadini, affinché siano garantiti servizi efficaci ed efficienti. Un patrimonio professionale a disposizione del nostro territorio che va continuamente sostenuto e valorizzato!”, dichiara il Segretario Generale della FP CGIL di Salerno Antonio Capezzuto.